Директор предприятия, присвоивший 2 млн грн, предназначавшихся на реконструкцию систем отопления в админзданиях Рады, пойдет под суд

Следователи направили в суд обвинительный акт в отношении директора предприятия, который подделал документы и присвоил государственные средства, которые предназначались для реконструкции систем отопления в админзданиях Верховной Рады Украины.

"Полицейские установили, что фигурант в 2016 году присвоил свыше двух миллионов гривень государственных средств. Деньги предназначались для реконструкции систем отопления - холодоснабжения и замены нагревательных приборов в админзданиях Верховной Рады Украины. Кроме того, следователи выяснили, что злоумышленник провернул сделку благодаря "помощи" некоторых должностных лиц аппарата Верховной Рады Украины", - сообщает в пятницу управление коммуникации Нацполиции Украины.

Подозреваемому инкриминируют сразу три статьи Уголовного кодекса - ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах), ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 366 (Составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенных группой лиц).

Обвинительный акт в указанных уголовных производствах уже направлен в суд.

Должностному лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.