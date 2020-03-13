Власть должна обеспечить экономическую стойкость страны и отложить все распри, иначе путь к развитию закроется на десятилетия - аналитические центры

Правительство, Офис президента, Верховная Рада и Национальный банк должны отложить любые политические споры и сделать своим общим приоритетом обеспечение экономической устойчивости Украины, иначе путь к развитию для Украины закроется на десятилетия, говорится в совместном письме ряда аналитических центров к новому правительству.

Открытое письмо правительству подписали и обнародовали на своих веб-ресурсах Институт экономических исследований и политических консультаций, Украинский институт будущего, Центр экономической стратегии, Центр "Эйдос", CASEUkraine, EasyBusiness.

"Начало работы нового правительства совпало со сверхстремительным ростом внешних рисков для Украины, который ни одно правительство не может полностью контролировать. Это угроза пандемии коронавируса и резкие колебания на международных финансовых и товарных рынках, поставивших мир на границу экономического кризиса. Опасные даже по отдельности, эти глобальные катаклизмы совпали не только во времени, но, учитывая войну на Востоке Украины, они без преувеличения являются фундаментальным вызовом для страны", - говорится в обращении.

По мнению аналитических центров, выдержать кризис будет сложно, но это сделать необходимо.

"Иначе путь к развитию закроется на десятилетия и отставания от других стран увеличится", - полагают эксперты.

Для этого власти необходимо избежать дефолта, удержать бюджет, учитывая падение глобальной экономики из-за расходов на карантин.

Для финансовой стабильности аналитики рекомендуют разработать совместно с НБУ план поддержки экономики, ввести кредитные каникулы и специальные кредитные линии для МСБ, минимизировать панику и придерживаться продуманной курсовой политики.

"Нежелательной является как стремительная девальвация, так и сохранение сильной гривни за счет "сжигания резервов", например, в периоды выхода нерезидентов из ОВГЗ, и с последующим обвалом курса", - указывается в письме.

При этом власти должны жестко противодействовать спекуляциям, панике, неправомерному масштабному выведению средств в оффшоры.

В то же время правительство должно информировать общество и иметь заранее план действий пошагово на случай всплеска вируса, и он должен быть известен всем, чтобы минимизировать панику.