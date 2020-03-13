Туроператор Join UP! прекращает полеты из Херсона и Николаева, сокращает туры в Египет

Туристический оператор Join UP! прекращает полеты в Николаев с 17-го марта и в Херсон – с 18-го марта, а также сокращает полеты в Египет на 22 рейса в неделю.

"Спрос на путешествия снизился из-за вспышки коронавируса Covid-19 по всему миру. Украинский туроператор Join UP! вынужден оптимизировать летную программу чартерных рейсов в соответствии с текущим запросом рынка и общества", – сообщила пресс-служба компании в четверг.

Согласно пресс-релизу, компания также сокращает летную программу в Израиль и предлагает возместить средства за ранее забронированные туры, если турист не может обеспечить 14-дневный карантин по прибытию в страну, согласно введенным Израилем правилам для въезжающих иностранцев.

Кроме того, компания предлагает возвращение средств или перенесение на другие даты ранее забронированных туров в Италию.

Join UP! также вводит возможность возвращения средств за отмену ранних бронирований в случае обращения не менее, чем за 30 дней до даты вылета. При этом возврат средств в случае брони по невозвратному тарифу или на период майских праздников не осуществляется.

Как сообщалось, Join UP! с 6 марта 2020 вводит дополнительную услугу страхования финансовых потерь туристов в связи с распространением эпидемии коронавируса. Страхование предусматривает компенсацию финансовых потерь в случае невозможности улететь в страну, где объявлена эпидемия, а также если туриста сняли с рейса с диагнозом "коронавирусная ифнекция".