События

10:12 13.03.2020

Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса

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Диснейленды в Париже и США закроют из-за коронавируса

Диснейленды в Париже и американских городах Орландо и Анахайм закроются, как минимум, до конца марта из-за эпидемии коронавируса, сообщила газета Le Parisien.

Как пишет издание, парки Диснея закроются 15 марта. Они не будут работать до конца месяца. Кроме того, с 14 марта на две недели будет закрыт парк развлечений Universal Studios в Голливуде.

Ранее в парижском Диснейленде отменили уличные парады и шоу после того, как у его сотрудников выявили случаи заражения коронавирусом. В парке в калифорнийском Анахайме случаев коронавируса зарегистрировано не было. Отели там будут работать до понедельника, чтобы туристы могли организовать свой отъезд.

Ежегодно парк Disney World в Орландо посещает 21 млн человек, это самый популярный парк развлечений в мире. За ним следует Диснейленд в Анахайме - 18,7 млн. Парижский Диснейленд, единственный в Европе, принимает около 10 млн гостей в год.

"До начала апреля также останется закрытым Диснейленд в Токио. Между тем, Диснейленд в Шанхае частично возобновил работу на этой неделе", - отмечает газета.

Теги: #сша #франция #коронавирус #диснейленд
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