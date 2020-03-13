Пассажиры рейса МАУ из Милана здоровы

Пассажиры рейса PS 312 Киев-Милан авиакомпании "Международные авиалинии Украины" здоровы.

"Трое людей, доставленных с борта самолета в Александровскую больницу здоровы, у них нет коронавирусной инфекции",- заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, это подтвердили лабораторные исследования.

В пятницу утром информацию о том, что у трех пассажиров данного авиарейса нет заражения коронавирусом, подтвердили и в Киевской городской государственной администрации.

"Пассажиры самолета жаловались, что ребята кашляли и принимали таблетки. Однако на момент госпитализации у всех температура нормальная, признаков респираторного заболевания нет, выявлено умеренное покраснение горла, которое и могло стать причиной кашля. Всем пациентам проведено экспресс тест на covid 19 все три результата – негативные", - написал на своей странице в соцсети Фейсбук первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

По его словам, сейчас пациентов оставили в больнице для проведения дополнительных обследований.