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09:25 13.03.2020

В Китае за сутки семь человек умерло из-за коронавируса, восемь новых случаев заболевания

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В Китае за сутки семь человек умерло из-за коронавируса, восемь новых случаев заболевания

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано семь случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено восемь новых заболевших, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря число жертв коронавируса в стране составило 3,176 тыс. человек, зарегистрировано 80,813 тыс. случаев заболевания.

В провинции Хубэй за истекшие стуки зафиксировано пять новых больных, шесть случаев смерти - все новые случаи заболевания и летального исхода зафиксированы в административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,062 тыс. человек, (в Ухане - 2,436 тыс.), заболели 67,786 тыс. (в Ухане - 49,991 тыс.). По состоянию на утро пятницы, более 51,5 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране три приходятся на прибывших из-за рубежа - по одному в Пекине и Шанхае. Всего насчитывается 88 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

В материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 13,5 тыс. человек, состояние 4 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 64 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 190 случая заболевания: в Гонконге - 131 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 49 (один случай смерти).

Теги: #коронавирус #китай
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