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09:12 13.03.2020

Число жертв коронавируса в мире превысило 4,9 тыс. человек, число инфицированных приблизилось к 130 тыс

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Число жертв коронавируса в мире превысило 4,9 тыс. человек, число инфицированных приблизилось к 130 тыс

 

По состоянию на вечер минувшего четверга в мире насчитывалось 129 тыс. 846 человек, инфицированных коронавирусом Covid-19, число жертв инфекции достигло 4,931 тыс., поправились более 68 тыс. человек, сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

В материковом Китае - 80,793 тыс. больных (скончались 3,169 тыс.), Италии - 15 113 (1,016 тыс.), Иране - 10,075 тыс. (429), Южной Корее - 7,869 тыс. (66), Испании - 2,950 тыс. (84), Франции - 2,281 тыс. (48), Германии - 1,567 тыс. (три), на территории Японии (с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера) - 1316 (22), США - 987 (35).

Более 600 случаев заражения коронавирусом было зафиксировано в Норвегии, Дании, Швейцарии, более 500 - в Великобритании, более 400 - в Швеции, более 300 - в Нидерландах, Бельгии и Австрии, более 200 - в Катаре, более 100 - в Бахрейне, Сингапуре, Малайзии, Гонконге, Австралии, Канаде.

Данные не включают новые сведения об изменениях ситуации в Китае и Южной Корее за истекшие сутки, которые должны поступить в ближайшее время.

Как сообщалось, гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Теги: #коронавирус
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