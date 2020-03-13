Совещания ЕС по ЧС с миграцией и коронавирусом пройдут в Брюсселе

Чрезвычайным ситуациям в Евросоюзе с миграцией и коронавирусом будут посвящены совещания ЕС на высоком уровне в пятницу в Брюсселе.

Как объявила в четверг Еврокомиссия, в заседании Совета ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел примут участие комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон и комиссар ЕС по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Сначала комиссар Йоханссон обменяется мнениями с министрами внутренних дел "о стратегических руководящих принципах в области свободы, безопасности и правосудия".

Затем они перейдут к конкретной проблеме миграции по следам экстренного совещания глав МВД, состоявшегося на прошлой неделе. Тогда Брюссель представил план неотложных мер помощи Греции в урегулировании чрезвычайной ситуации на юго-восточных рубежах ЕС.

В числе этих мер - усиление контроля на сухопутных и морских границах между Грецией и Турцией с привлечением Европейского агентства пограничной и береговой охраны (Frontex), выделение Греции финансовой помощи в размере до 700 млн евро для управления границами и миграцией, в частности, на инфраструктуру проверки здоровья и безопасности, приобретение медицинского оборудования, палаток, одеял.

Во время рабочего обеда министры внутренних дел ЕС вместе с комиссаром по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов Стеллой Кириакидес и комиссарами Йоханссон и Ленарчичем обсудят меры гражданской защиты и здравоохранения в контексте вспышки вирусной инфекции COVID-19 в Европе.

Накануне главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Хорватии Андрей Пленкович приняли решение об организации работы Евросовета и Совета ЕС в условиях распространения коронавируса. Работа этих учреждений должна быть адаптирована к текущей ситуации и минимизировать риск заражения. Второстепенные или несрочные заседания будут отменены или отложены, в некоторых случаях заменены видеоконференциями. Но намеченный на 26-27 марта Европейский совет с участием лидеров стран ЕС предполагается провести.

Сотрудники учреждений и служб ЕС, выполняющие не критически важные функции, с 16 марта будут работать в дистанционном режиме из дома. Все учебные курсы и другие учебные мероприятия приостановлены, как и занятия в школах для чиновников ЕС. Командировки разрешены только неотложные и при условии, что они не могут быть заменены видеоконференцией.

Сама фон дер Ляйен отменила объявленный ранее визит в Грецию по миграционному кризису и решила сосредоточиться на координации усилий ЕС по борьбе против коронавируса. В Греции в четверг занималась миграционным кризисом еврокомиссар Йоханссон.

Глава Еврокомиссии объявила, что из бюджета ЕС выделены 140 млн евро предприятиям государственного и частного секторов на проекты по разработке вакцины, лечению и диагностике коронавируса. Создается инвестиционный фонд для исследований по коронавирусу в размере 25 млрд евро.