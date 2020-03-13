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08:08 13.03.2020

В 2020 году в Киеве закупят 200 новых автобусов – КГГА

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В 2020 году в Киеве закупят 200 новых автобусов – КГГА

Киевская городская государственная администрация сегодня предоставила разрешение КП "Киевпастранс" на заключение договора финансового лизинга для приобретения 200 новых автобусов, сообщает пресс-служба КГГА.

"Это очень важное решение, которое позволит закупить 80 автобусов большой вместимости (длиной не менее 11,9 м) и 120 - особо большой (не менее 18,5 метра). Срок лизинга - 36 месяцев с даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года. Стоимость лизинга - до 50 млн 720 тыс. евро с учетом НДС в гривневом эквиваленте по официальному курсу гривны к евро, который будет устанавливаться Национальным банком Украины на дату поставки каждого отдельного автобуса. Авансовый платеж - не более 20% от стоимости предмета финансового лизинга с учетом НДС. Компенсация процентов - не более 11,5% годовых", - сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Как сообщил Паравозник, на сегодня в Киеве есть сверхбольшая потребность в автобусах. Ведь значительное количество подвижного состава КП "Киевпастранс" составляют автобусы, срок эксплуатации которых - более 10 лет. Изношенность автобусного парка коммунального предприятия составляет 75,2%.

Теги: #киев #украина #транспорт
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