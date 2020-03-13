Более 20 дипмиссий при ООН в Нью-Йорке переходят на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса

По меньшей мере 25 дипломатических миссий при ООН в Нью-Йорке полностью или частично переходят на удалённый режим работы из-за распространения коронавируса, сообщили "Интерфаксу" несколько источников в штаб-квартире Организации.

По их словам, решение полностью или частично перейти на работу из дома или же работать посменно приняли представительства некоторых стран Европы, Северной и Южной Америки, Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

Один из собеседников агентства рассказал, что к концу недели в штаб-квартире ООН значительно возросло количество отменённых или перенесённых мероприятий, а также заметно сократилось присутствие сотрудников различных миссий и Секретариата.

"Тем не менее, даже те страны, которые ограничили режим работы, пока продолжают направлять своих представителей на ключевые встречи", - отметил другой собеседник агентства.

Накануне постпредство Канады при ООН в Нью-Йорке первым среди дипломатических миссий сообщило об удаленной работе сотрудников из-за распространения коронавируса в городе. В дипмиссии пояснили, что "данное решение было принято в связи с чрезвычайными мерами, объявленными губернатором (Эндрю - ИФ) Куомо для штата Нью-Йорк".

Как сообщалось, в четверг в штаб-квартире ООН был зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Covid-19 - заболевшая является сотрудницей постпредства Филиппин при Организации.