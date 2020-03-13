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03:26 13.03.2020

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Нью-Йорке из-за распространения коронавируса

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в городе в связи с распространением коронавируса.

По словам де Блазио, на настоящий момент в городе болеют коронавирусом 95 человек. Он отметил, что 29 человек находятся на обязательном карантине, 1784 - на добровольном.

"Уверяю вас, никто из нас не хотел этого делать. Но это именно тот момент, когда это необходимо", - сказал мэр города, отметив "тревожный рост" случаев заболевания в городе за сутки. Накануне было известно о 42.

"Последние 24 часа были очень, очень отрезвляющими", - добавил он.

Блазио отметил, что "кризисный период может продлиться полгода".

В соответствии с решением мэра, 10% (примерно 35 тыс.) работников в Нью-Йорке будут исполнять свои обязанности дистанционно.

В четверг губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо принял решение с 13 марта "запретить собрания в 500 или более человек". Куомо пояснил, что школы, больницы и дома престарелых будут продолжать свою работу, как и общественный транспорт.

В соответствии с решением Куомо отменяются все шоу на Бродвее до 12 апреля, чтобы остановить распространение вируса, сообщили в Бродвейской лиге.

Ранее сообщалось, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк выросло за сутки в полтора раза.

"В штате Нью-Йорк на настоящий момент подтверждено 328 случаев заболевания коронавирусом", - написал в твиттере в четверг губернатор.

В минувшую субботу Куомо объявил о введении в штате режима чрезвычайной ситуации.

Теги: #сша #нью_йорк #чп #коронавирус
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