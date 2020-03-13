События

03:22 13.03.2020

На Харьковщине ведущий инженер Службы автодорог подозревается в халатности, нанесшей около 8 миллионов гривен ущерба

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Ведущему инженеру одного из отделов Службы автомобильных дорог в Харьковской области объявлено о подозрении в служебной халатности, в результате которой государству был нанесен ущерб около 8 млн.грн. (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

"Установлено, что указанный ведущий инженер в период с октября по декабрь 2017 года не обеспечил в полной мере контроль за качеством и фактическим выполнением работ по ремонту автомобильных дорог местного значения на территории Дергачевского района Харьковской области. Он подписал акты приемки выполненных строительных работ по ремонту автомобильных дорог с недостоверными сведениями об объемах и стоимости материалов и работ", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По информации правоохранителей, ремонт был проведен не в полном объеме и некачественно, а фактический объем работ не соответствует сведениям, указанным в документах. В результате на основании актов, содержащих недостоверную информацию, Служба автомобильных дорог в Харьковской области безосновательно перечислила деньги на счет подрядчика.

Теги: #украина #ущерб #харьков #чиновник
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