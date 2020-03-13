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02:24 13.03.2020

Фонд соцстрахования рассматривает возможность оплаты больничных листов во время карантина – Ляшко

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Фонд соцстрахования рассматривает возможность оплаты больничных листов во время карантина – Ляшко

Вопрос открытия и оплаты больничных во время карантина обрабатывает Фонд социального страхования, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня закон о всеобщем обязательном государственном и социальном страховании предусматривает выплату больничного в случае введения карантина на общенациональном уровне. Мы работаем с фондом социального страхования ... Сейчас фонд социального страхования даст разъяснения, поскольку он компетентен в этом", - сказал Ляшко. в ходе программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.

Теги: #украина
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