Фонд соцстрахования рассматривает возможность оплаты больничных листов во время карантина – Ляшко

Вопрос открытия и оплаты больничных во время карантина обрабатывает Фонд социального страхования, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Сегодня закон о всеобщем обязательном государственном и социальном страховании предусматривает выплату больничного в случае введения карантина на общенациональном уровне. Мы работаем с фондом социального страхования ... Сейчас фонд социального страхования даст разъяснения, поскольку он компетентен в этом", - сказал Ляшко. в ходе программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг вечером.