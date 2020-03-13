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01:05 13.03.2020

Иран заявил о задержке передачи Украине "черных ящиков" сбитого Boeing 737 из-за коронавируса - СМИ

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Иран заявил о задержке передачи Украине "черных ящиков" сбитого Boeing 737 из-за коронавируса - СМИ

Иранские власти уведомили Канадский совет по безопасности на транспорте о задержке передачи Украине "черных ящиков" сбитого Boeing 737 украинской авиакомпании "МАУ" из-за эпидемии коронавируса, сообщает издание "CBC News" со ссылкой на директора Канадского совета по безопасности транспорта (TSB) Кэти Фокс

"Был план по доставке рекордеров в Украину. Однако он был отложен из-за вспышки COVID-19 в Иране", - сказала Фокс, в комментарии изданию

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #украина #иран #авиакатастрофа
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