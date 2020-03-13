Макрон объявил о закрытии учебных заведений в связи с коронавирусом

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил в четверг о решении закрыть все образовательные учреждения страны с ближайшего понедельник в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19.

"Они будут закрыты с понедельника", - сказал он в ходе обращения к соотечественникам, пояснив, что речь идет обо всех заведениях - от детских садов до университетов.

Кроме того, он призвал компании Франции по возможности разрешать сотрудникам работать удаленно. Людей старше 70, а также - жителей Франции, страдающих от хронических заболеваний, Макрон попросил во время эпидемии как можно реже выходить из дома.

Говоря о муниципальных выборах, которые назначены на воскресенье, президент заверил, что проводить их можно и нужно, соблюдая при этом меры по защите здоровья избирателей.

Макрон выразил уверенность в том, что в течение ближайших месяцев страны Европы разработают эффективное средство против коронавируса, а также вакцину. "У Европы есть все необходимое, чтобы найти противоядие", - сказал он.

Наконец, он пообещал принимать меры по защите французов от пагубных для них экономических последствий эпидемии.