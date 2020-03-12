Самолет "МАУ" на котором перевозились пассажиры с подозрением на коронавирус пройдет всю необходимую санобработку

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на котором на рейсе PS 312 перевозились пассажиры с подозрением на коронавирус, пройдет всю необходимую санобработку и будет допущен к рейсам.

"Согласно инструкциям МОЗ мы каждый самолет обслуживаем дополнительно дезинфекционными средствами. При этом делается дезинфекция практически всех поверхностей в самолете, есть специальные средства, выезжает бригада на самолет сразу после высадки пассажиров и проводит полную дезинфекцию", - заявил президент МАУ Евгений Дыхне.

По его словам, борт завтра выйдет на рейсы в штатном режиме, при этом команда самолета завтра на работу не выйдет, а согласно инструкциям отправится на отдых, при этом авиакомпания будет ждать инструкций МОЗ по поводу сложившейся ситуации.

Ранее сооснователь Независимого союза работников медицинской отрясли Антон Гура на своей странице в Facebook опубликовал видео со своего рейса из Милана в Киев, на котором летели люди с симптомами, похожими на коронавирус.

По его словам с самолета МАУ (рейс PS 312) забрали троих пассажиров с подозрением на коронавирус.

"Я сознательный. У меня будет самоизоляция. Как вы думаете, из 190 человек на борту у всех будет самоизоляция? Они сейчас говорят – да, заболевшие есть на борту, мы их забираем на скорой. А всем остальным – выдали памятку и отпустили домой", - заявил Гура в эфире программы "Право на власть".

По его словам, по прилету в Киев, в аэропорту "Борисполь" врачи всех осмотрели и не обнаружили симптомов коронавируса, однако после многочисленных просьб пассажиров забрали в больницу троих иностранцев.

При этом, по словам Гуры, всех остальных пассажиров просто отпустили. Он также заявил, что по словам проводников на рейсе в Киев должны были вылетать 60 человек, а летело по итогам более 100, при этом в Италии на борт пытались посадить двух безбилетных пассажиров.

Также активист добавил, что при посадке никому не проводили скрининг – всех просто пригласили на свои места в самолет. При этом, в аэропорту "Борисполь" дополнительных мер предосторожности в виде температурного скрининга пассажирам самолета также не проводили.

В свою очередь главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что вопрос непроведения санитарно-карантинных мер в "Борисполе" будет рассмотрен уже завтра.

"Относительно того, что другие пассажиры вышли без температурного скрининга – это реальное нарушение. И если это реально зафиксированный факт – за этим последует вполне конкретная реакция. Мы отработаем этот вопрос", - отметил он.

По словам Ляшко, за пол часа до посадки вся информация о ситуации на борту у сотрудников санэпидстанции в "Борисполе" уже была.