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21:47 12.03.2020

Глава Европарламента заверил французов, что представительная ассамблея ЕС не покинет Страсбург

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Глава Европарламента заверил французов, что представительная ассамблея ЕС не покинет Страсбург

Председатель Европейского парламента (ЕП) Давид Сассоли счел необходимым направить французам заверения в том, что проведение сессий ЕП в Брюсселе, а не в Страсбурге - временное явление, вызванное исключительно форсмажорным обстоятельством - эпидемией коронавируса.

"Хочу объяснить французам и жителям Страсбурга исключительный характер решения о перемещении в Брюссель пленарных сессий Европейского парламента в марте и апреле", - написал находящийся на карантине по коронавирусу после поездки в Италию Сассоли.

В своем послании он объясняет, что проведение пленарных сессий в здании Европарламента в Страсбурге в период развития эпидемии Covid-19 повлекло бы значительно более высокие риски для здоровья не только депутатов и членов персонала ЕП, но также для местного населения из-за приезда в город большого числа людей со стороны.

"Мы были должны, следуя тому же чувству ответственности, с целью ограничить распространение болезни, пересмотреть график работы Европейского парламента даже в Брюсселе, чтобы обеспечить лишь исполнение его основных функций", - сообщил председатель ЕП.

Он заверил: "Страсбург есть и останется местом штаб-квартиры Европейского парламента, символом примирения Европы после Второй мировой войны и воли европейцев к миру", - подчеркнул Сассоли.

По его словам, Европейский парламент признателен Страсбургу за его продолжающееся стремление принимать у себя ЕП.

Сассоли пообещал, что как только позволит эпидемиологическая ситуация, будет сделано все, чтобы соблюдать положение Договора о Евросоюзе по проведению в Страсбурге ежемесячных пленарных сессий Европарламента.

"Мы переживаем трудные времена, но скоро вновь наступит момент, когда мы сможем обняться", - написал французам председатель Европейского парламента.

У Европарламента две штаб-квартиры: в Брюсселе и в Страсбурге. Секретариат ЕП располагается в Брюсселе и в Люксембурге. В институтах ЕС, включая сам Европарламент, в прошлом не раз раздавались голоса о затратности и организационной неоправданности содержания парламентского комплекса в Страсбурге для проведения одной четырехдневной сессии в месяц, куда для этого перемещаются сотни европейских депутатов со своими помощниками, сотрудники аппарата ЕП, переводчики-синхронисты, приглашенные для дебатов третьи лица. По случаю европарламентских сессий Еврокомиссия также раз в месяц заседает в Страсбурге.

Но сторонникам идеи ограничить работу Европарламента Брюсселем, во-первых, препятствует Договор о ЕС, определяющий Страсбург местом заседаний Европарламента (кроме мини-сессий, проводящихся в Брюсселе), во-вторых, французские власти, желающие, чтобы Франция оставалась страной-хозяйкой столь важного института ЕС. В Париже не раз давали понять, что в случае отъезда Европарламента из Страсбурга Франция должна получить компенсацию.

Для коммерческого сектора Страсбурга потеря такого количества дополнительных потребителей тоже оказалась бы нешуточной.

Поэтому обращение Сассоли к французам не просто жест вежливости, а политический сигнал, чтобы успокоить возможную встревоженность относительно дальнейшего размещения Европарламента.

Теги: #ес #еп #дислокация
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