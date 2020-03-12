Инфицированный коронавирусом второй житель Черновицкой области, чья жена вернулась из Италии, в стабильном состоянии - Минздрав

Инфицированный коронавирусом COVID-19 второй житель Черновицкой области, чья жена ранее вернулась из Италии, сейчас находится в стабильном состоянии, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Мужчине из Черновицкой области 64 года, сейчас его состояние стабильное. Его жена, вернулась из Италии в течение последних 14 дней, была единственным человеком, с которым инфицированный пациент тесно контактировал", - говорится в сообщении ведомства на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что вернувшаяся из Италии женщина чувствует себя хорошо, у нее нет признаков острых вирусных заболеваний, ей проводят лабораторные тесты и исследования.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".