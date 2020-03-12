В Бразилии выявили 60 случаев заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в Бразилии возросло до 60 человек, сообщает в четверг "Аженсия Бразил" со ссылкой на данные бразильского Минздрава.

Наибольшее количество случаев выявлено в Сан-Паулу - 30, за ним следует Рио-де-Жанейро - 13 случаев. Остальные случаи зафиксированы в штатах Баия и Риу-Гранди-ду-Сул, Алагоас, Эспириту-Санту, Минас-Жерайс и в Бразилиа.

Ранее сообщалось о 37 зараженных.

Кроме того, проверку в настоящее время сейчас проходят 930 человек.