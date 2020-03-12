События

20:42 12.03.2020

В Житомирской области коронавирусом инфицирована 71-летняя жительница Радомышля, которая вернулась из Польши - ОГА

2 мин читать
В Житомирской области коронавирусом инфицирована 71-летняя жительница Радомышля, которая вернулась из Польши - ОГА

В Житомирской области обнаружили случай заболевания коронавирусом COVID-19 у 71-летней женщины, которая, по предварительной информации, недавно вернулась из Польши, сообщил в ходе брифинга глава ОГА Виталий Бунечко.

"Проинформировали, что женщина сначала гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована", - сказано в сообщении пресс-службы ОГА.

Отмечается, что по информации Государственной пограничной службы, 1 марта пациентка вернулась из Польши. Как сообщили в ОГА, женщину доставили в инфекционное отделение в Радомышле. Все лица, которые с ней контактировали, устанавливаются, ее близкие находятся под контролем врачей в обсервации в собственном доме. Сейчас симптомов у родных больной не выявлено.

В свою очередь начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик отметил, что женщина находится на лечении.

"Пациентка имеет лабораторно подтвержденный диагноз, врачи обнаружили осложнения - воспаление легких. Проводится необходимое симптоматическое лечение.

В ОГА подчеркнули, что за состоянием здоровья всех контактных лиц с инфицированной женщиной следят медики. Бунечко заверил, что медицинские работники в области знают как действовать при обнаружении коронавирусной инфекции.

Кроме того, глава ОГА сообщил, что с завтрашнего дня будет объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, объектового уровня в Радомышле, что несет локальный характер. Сюда входит закрытие всех развлекательных заведений и учреждений образования с 12 марта.

Ранее сообщалось, что 12 марта в Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины из Житомирской области и мужчины из Черновицкой области, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Телеграм-канале "Коронавирус_інфо".

Теги: #коронавирус #житомирская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:10 12.03.2020
Инфицированный коронавирусом второй житель Черновицкой области, чья жена вернулась из Италии, в стабильном состоянии - Минздрав

Инфицированный коронавирусом второй житель Черновицкой области, чья жена вернулась из Италии, в стабильном состоянии - Минздрав

20:46 12.03.2020
В Бразилии выявили 60 случаев заражения коронавирусом

В Бразилии выявили 60 случаев заражения коронавирусом

19:49 12.03.2020
В Италии от коронавируса умерли уже более 1 тыс. человек

В Италии от коронавируса умерли уже более 1 тыс. человек

19:47 12.03.2020
До 10 тыс. человек могут быть заражены COVID-19 в Великобритании - советник правительства

До 10 тыс. человек могут быть заражены COVID-19 в Великобритании - советник правительства

19:46 12.03.2020
В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса в институтах союза

В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса в институтах союза

19:21 12.03.2020
В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

19:21 12.03.2020
Коронавирус выявили у сотрудника Болсонару, сопровождавшего его на встрече с Трампом в США

Коронавирус выявили у сотрудника Болсонару, сопровождавшего его на встрече с Трампом в США

19:17 12.03.2020
Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

19:09 12.03.2020
Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

19:05 12.03.2020
В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

Разумков ввел ряд ограничений на работу Рады и нардепов в связи с объявленным в Украине карантином

В Украине подтверждены два новых случая коронавируса: у женщины в Житомирской области и мужчины в Черновицкой – Минздрав

Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

В Черновицкой области госпитализированы ещё два человека с подозрением на коронавирус - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

Все пункты пропуска работают в штатном режиме - глава Гостаможни

Гражданин Польши пытался незаконно ввезти в Украину вертолет - Госпогранслужба

Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

Нарушившей запрет на въезд в Украину российской блогерше продлили его на 10 лет – Госпогранслужба

Зеленский подписал закон о допуске иностранных военных в Украину в 2020 году для участия в учениях

В Черновицкой области госпитализированы ещё два человека с подозрением на коронавирус - ОГА

Президент Венецианской комиссии приветствует решение КС, признавшее неконституционной поправку по сокращению количества судей Верховного суда

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

У отеля в центре Одессы, где заседают сторонники "ОПЗЖ", происходят потасовки между сторонниками политсилы и активистами патриотических организаций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА