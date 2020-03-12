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20:35 12.03.2020

Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

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Зеленский подписал закон о разделении полномочий главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба с 27 марта

Президент Украины Владимир Зеленский подписал положение переходных положений закона "О национальной безопасности" в части разделения должностей - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступят в силу 27 марта 2020 года.

"12 марта возвращено с подписью президента", - говорится в информации о законе на сайте Верховной Рады.

Как сообщалось, Верховная Рада 4 марта проголосовала во втором чтении и целом законопроект №3015 "О внесении изменений в раздел VI "Заключительные и переходные положения" закона "О национальной безопасности Украины" о вступлении в силу положений о Главнокомандующем Вооруженных сил Украины, Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, видов и отдельных родов войск (сил)".

Как ранее сообщалось, законопроект был принят 21 июня 2018 года, а положение о разделенных должностях должны были вступить в силу с первого января 2021 года.

Теги: #всу #должности #разделение #законопроекта
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