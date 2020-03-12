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19:47 12.03.2020

До 10 тыс. человек могут быть заражены COVID-19 в Великобритании - советник правительства

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До 10 тыс. человек могут быть заражены COVID-19 в Великобритании - советник правительства

Советник британского правительства по научным вопросам Патрик Валленс считает, что в Великобритании коронавирусом COVID-19 могут быть заражены до 10 тыс. человек.

"Вероятно, у нас где-то от 5 тыс. до 10 тыс. человек зараженных (коронавирусом - ИФ)", - приводят британские СМИ слова Валленса.

Он также сообщил, что в настоящее время официально в стране выявлено 590 случаев, в отделениях интенсивной терапии находятся более 20 пациентов.

Советник британского правительства добавил, что все, кто испытывают даже незначительные симптомы этого заболевания, должны оставаться дома.

Теги: #коронавирус #британия
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