До 10 тыс. человек могут быть заражены COVID-19 в Великобритании - советник правительства

Советник британского правительства по научным вопросам Патрик Валленс считает, что в Великобритании коронавирусом COVID-19 могут быть заражены до 10 тыс. человек.

"Вероятно, у нас где-то от 5 тыс. до 10 тыс. человек зараженных (коронавирусом - ИФ)", - приводят британские СМИ слова Валленса.

Он также сообщил, что в настоящее время официально в стране выявлено 590 случаев, в отделениях интенсивной терапии находятся более 20 пациентов.

Советник британского правительства добавил, что все, кто испытывают даже незначительные симптомы этого заболевания, должны оставаться дома.