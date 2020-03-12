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19:46 12.03.2020

В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса в институтах союза

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В ЕС ужесточают меры предосторожности против коронавируса в институтах союза

Главы Евросовета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен, а также премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Хорватии Андрей Пленкович приняли в четверг решение об организации работы Евросовета и Совета ЕС в условиях распространения коронавируса.

"Необходимо поддерживать способность (Европейского) союза принимать решения, чтобы обеспечить его эффективные действия по ограничению распространения коронавируса (COVID-19) и смягчению его последствий, а также по решению других важных задач союза", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе

"В то же время работа учреждений должна быть адаптирована с учетом текущей ситуации и обеспечения минимизации риска распространения вируса", - сказано в сообщении.

Это означает, объясняется в документе, что "основные заседания Совета ЕС будут сохранены".

Второстепенные или несрочные заседания совета будут отменены или отложены, а в некоторых случаях вместо них будут проводиться видеоконференции.

"Где это уместно, решения могут приниматься в письменном виде, - уточняют в Брюсселе. - Когда будут проводиться встречи, будут приняты меры для обеспечения безопасности участников".

Принятое решение предусматривает, что на период до 31 марта будут сохранены следующие заседания Совета ЕС: 13 марта - по юстиции и внутренним делам, 17 марта - по экономическим и финансовым вопросам, 23 марта - по иностранным делам, 24 марта - по общим вопросам.

Предполагается провести 26-27 марта Европейский совет.

Одновременно Еврокомиссия сформулировала дополнительные требования к работе своего персонала в период кризисной ситуации.

Теги: #ес #коронавирус
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