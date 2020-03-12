В Амстердаме из-за коронавируса до конца марта закрыли Рейксмузеум и музей Ван Гога

Два основных художественных музея Амстердама с четверга закрыты для посетителей из-за коронавируса.

Администрация Государственного музей Рейксмузеум сообщила в Twitter, что он будет закрыт до 31 марта в соответствии с "национальной политикой по коронавирусу".

На сайте музея Ван Гога говорится, что музей также закрыт до 31 марта, так как власти Нидерландов распорядились отменить все мероприятия с участием более 100 человек.

В Нидерландах коронавирусом заразились уже 614 человек.