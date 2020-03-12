Шесть новых случаев Covid-19 зафиксировано в России за сутки, общее число заболевших- 34

Шесть новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки: четыре диагноза поставлено в Москве и по одному в Калининграде и Краснодарском крае, сообщает оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Covid-19 в России.

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане в последние две недели посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Диагнозы были подтверждены в установленном порядке, уточняют в штабе. Определен круг контактных лиц на территории РФ, их помещают под наблюдение медиков и обследуют.

"В РФ на сегодняшний день зарегистрировано 34 случая коронавирусной инфекции, из них 31 у граждан России, вернувшихся из-за рубежа, 2 - у граждан КНР, 1 - у гражданина Италии", - добавили в штабе.