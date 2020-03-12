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18:50 12.03.2020

Президент Венецианской комиссии приветствует решение КС, признавшее неконституционной поправку по сокращению количества судей Верховного суда

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Президент Венецианской комиссии приветствует решение КС, признавшее неконституционной поправку по сокращению количества судей Верховного суда

Президент Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио приветствует решение Конституционного суда Украины (КС), признавшее неконституционным поправку, которой предлагалось сократить максимальное количество судей в Верховном суде.

Соответствующее заявление президента Венецианской комиссии распространено в четверг пресс-службой Совета Европы. "Я приветствую той факт, что решение Конституционного суда Украины от 11 марта объявляет неконституционной поправку к закону о судебной власти и статусе судей, которой сокращалось максимальное количество судей в Верховном суде с 200 до 100", - заявил Букиккио.

Он напомнил, что в своем мнении, изложенном в декабре прошлого года, Комиссия просила убрать это положение.

"Комиссия была глубоко обеспокоена тем, что эта поправка привела бы к серьезным изменениям в составе Верховного суда, который уже был полностью реформирован на основе законодательства, принятого предыдущей Верховной Радой. Если сделать это еще раз (реформировать) после выборов, то и судьям, и широкой общественности было бы послано сообщение о том, что от воли соответствующего большинства в парламенте зависит, могут ли судьи высшего суда оставаться на своих постах или нет. Поэтому я поздравляю Конституционный суд с его решением, которое укрепляет независимость не только Верховного Суда, но и украинской судебной системы в целом", - добавил президент Комиссии.

Как сообщалось ранее, Конституционный суд Украины на заседании 11 марта рассмотрел на соответствие Конституции Украины ряд положений законов "О судоустройстве и статусе судей" и "О Высшем совете правосудия" и признал их неконституционными.

Речь идет о положениях, которые регулируют численность Верховного суда и Высшей квалификационной комиссии судей Украины, зарплату судей Верховного суда, порядок отбора судей в кассационные суды в составе Верховного суда. Также были признаны неконституционными положения о причинах увольнения с должности членов Высшего совета правосудия, о принципах функционирования комиссии по вопросам добропорядочности и этики, и о механизме дисциплинарных производств в отношении судей.

Теги: #конституционный_суд #верховный_суд #венецианская_комиссия #суд
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