События

18:23 12.03.2020

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

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Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один украинский военный

Незаконные вооруженные формирования 2 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе в четверг, ранен один украинский военнослужащий, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. …Сегодня, 12 марта, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - сказано в сообщении ООС на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что противник обстрелял украинские позиции из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, один обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", где враг из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял защитников н.п. Водяное.

Также вблизи н.п. Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" отмечена работа снайперской пары.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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