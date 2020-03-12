Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

Окружной административный суд Киева постановил удовлетворить заявление об обеспечении иска, поданного бывшим заместителем главы администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым, и приостановил действие решения Киевского городского совета в части празднования в 2020 году памятных дат юбилеев некоторых личностей, сообщает пресс-служба ОАСК.

"ОАСК считает обоснованной требование Андрея Портнова о приостановлении действия данного решения КМР (в части), учитывая имеющиеся признаки очевидной его противоправности, в связи с нарушением Киевским городским советом процедуры разработки и принятия обжалуемого решения", - сказано в сообщении.

Также в постановлении суда указано, что в данном случае применение мер обеспечения административного иска направлено исключительно на сохранение существующего положения к рассмотрению дела по сути заявленных требований, установления их обоснованности.

Так, отмечается, что сегодня, 12 марта суд приостановил действие решения Киевского городского совета от 27 февраля 2020 года "О праздновании на территории Киева памятных дат и юбилеев в 2020 году" в части празднования в столице памятных дат юбилеев следующих личностей, а именно:

- 130 лет со дня рождения Ивана Полвца-Остряницы, военного деятеля, полковника Армии Украинской Державы;

- 6 февраля - 100 лет со дня рождения Василия Левковича, военного деятеля, полковника УПА;

- 20 февраля 115 лет со дня рождения Власа Самчука, писателя публициста, журналиста;

- 24 февраля - 110 лет со дня рождения Василия Сидора, военного и политического деятеля, полковника УПА;

- 5 мая - 120 лет со дня рождения Владимира Кубийовича, ученого, историка географа, энциклопедиста, общественного и политического деятеля, организатора и главного редактора "Энциклопедии украиноведения";

- 12 ноября - 100 лет со дня рождения Василия Галасы, политического и военного деятеля, полковника УПА;

- 12 декабря - 130 лет со дня рождения Андрея Мельник, политического и военного деятеля, председателя Провода Организации украинских националистов (ОУН).