События

17:42 12.03.2020

У отеля в центре Одессы, где заседают сторонники "ОПЗЖ", происходят потасовки между сторонниками политсилы и активистами патриотических организаций

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Активисты патриотических организаций Одессы в четверг днем пытались ворваться в гостиницу "Бристоль" на углу Пушкинской и Бунина, где должна пройти конференция партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", сообщает местное интернет-издание "Думская".

"Между ними (активистами – ИФ-У) и сторонниками ОПЗЖ (мужчинами спортивной наружности) периодически вспыхивают потасовки. Кто-то даже распылил слезоточивый газ. Полиция пытается разделить стороны и не допустить эскалации конфликта. Ожидается, что на конференции будет принято решение о выдвижении в мэры Одессы (нардепа от ОПЗЖ – ИФ-У) Вадима Рабиновича. Ранее другое крыло "оппо" (Левочкина-Бойко) заявило, что баллотироваться будет экс-губернатор Одесской области Николай Скорик", - говорится в обнародованной заметки.

Согласно информации, в ходе ряда потасовок была повреждена припаркованная поблизости машина,

Издание отмечает, что со стороны активистов в событиях участвуют активисты "Дии", "Автомайдана" Евгения Резвушкина и "Нацкорпуса", ОПЗЖ защищают сотрудники охранной фирмы "Зевс" и примерно сотня лиц спортивной наружности, приехавших накануне в город по Киевской трассе.

"Стала известна повестка дня конференции "оппо". На ней хотят сместить Николая Скорика с поста вр.и.о. руководителя облорганизации партии и перевести на должность главы городской организации. Вместо него областное отделение возглавит Вадим Рабинович, которого утвердят кандидатом в мэры Одессы. Заседание уже началось, несмотря на осаду со стороны патриотов. Медведчука, Скорика и Рабиновича нет. В президиуме депутат облсовета Вадим Шкаровский и нардеп Татьяна Плачкова. Председательствующим на конференции выбрали Шкаровского", - говорится в заметке.

Издание отмечает, что в ходе мероприятия была утверждена первая часть повестки: Скорика перевели на должность главы горорганизации. Рабинович стал главой областной.

"Вопрос будущего кандидата в мэры, к слову, не обсуждался", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, на подходах к зданию отеля произошла еще одна потасовка, в ходе которой активисты "прогнали титушек", а полиция разделила противоборствующие стороны и задержала мужчину, распылившего газ.

Информации о пострадавших в ходе потасовок нет.

Теги: #опзж #потасовки #одесса #активисты
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