События

17:12 12.03.2020

Украина в ближайшее время закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу – пресс-служба Кабмина

1 мин читать
Украина в ближайшее время закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу – пресс-служба Кабмина

В настоящее время в Украине все пункты пропуска через границу работают в штатном режиме, однако в ближайшее время будет составлен перечень тех из них, которые будут закрыты, сообщила пресс-служба Кабинета министров.

"Во исполнение решения внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 марта, в ближайшее время Кабинет министров Украины ограничит количество действующих пунктов пропуска… К закрытию запланировано около 70% всех пунктов, однако окончательный список уточняется", - говорится в обнародованном сообщении в четверг.

В пресс-службе пояснили, что сокращение пунктов пропуска обусловлено необходимостью усиления эпидемиологического контроля. Официальная информация будет опубликована на Правительственном портале.

Теги: #коронавирус #кпп #граница #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:44 12.03.2020
Лагард требует "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус

Лагард требует "масштабных и скоординированных" мер в ответ на коронавирус

17:26 12.03.2020
Данилов и представитель ВОЗ в Украине обсудили сотрудничество в рамках противодействия распространению коронавируса

Данилов и представитель ВОЗ в Украине обсудили сотрудничество в рамках противодействия распространению коронавируса

17:06 12.03.2020
В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

16:54 12.03.2020
"Укрэнерго" обеспечило сотрудникам с детьми до 12 лет возможность работать удаленно, отменило заграничные командировки

"Укрэнерго" обеспечило сотрудникам с детьми до 12 лет возможность работать удаленно, отменило заграничные командировки

16:52 12.03.2020
МАУ планирует отменить весной около 2 тыс. рейсов из-за коронавируса

МАУ планирует отменить весной около 2 тыс. рейсов из-за коронавируса

16:49 12.03.2020
Карантин не является форс-мажором – ТПП

Карантин не является форс-мажором – ТПП

15:17 12.03.2020
МИД рекомендует украинцам в США не посещать пораженные коронавирусом штаты

МИД рекомендует украинцам в США не посещать пораженные коронавирусом штаты

15:16 12.03.2020
Зараженный коронавирусом может быть переносчиком болезни больше месяца - исследование

Зараженный коронавирусом может быть переносчиком болезни больше месяца - исследование

14:42 12.03.2020
В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

14:32 12.03.2020
Матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве до 3 апреля будут проводиться без зрителей

Матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве до 3 апреля будут проводиться без зрителей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Антоненко

Нацкорпус обратился в СБУ относительно совершения государственной измены Сивохо

Суд в Украине приговорил гражданина Китая к 10 годам лишения свободы за шпионаж

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

У отеля в центре Одессы, где заседают сторонники "ОПЗЖ", происходят потасовки между сторонниками политсилы и активистами патриотических организаций

Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Антоненко

Нацкорпус обратился в СБУ относительно совершения государственной измены Сивохо

Киевский горсовет расторг договоры аренды земли, где планировали построить новое посольство и консульство РФ, там будут скверы

Суд в Украине приговорил гражданина Китая к 10 годам лишения свободы за шпионаж

Киевский памятник Щорсу будет перенесен либо в Музей монументальной пропаганды в Каховке, либо на ВДНХ – глава УИНП

Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима планируют создать в Каховке - Дробович

Врачи в Киеве замеряют температуру водителям и контролерам общественного транспорта перед выездом на маршрут – Кличко

Часть киносетей отменила сеансы в Киеве из-за карантина, «Планета Кино» в пятницу отменяет сеансы в Харькове

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА