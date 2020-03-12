События

17:03 12.03.2020

Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Антоненко

2 мин читать
Апелляционный суд оставил в силе решение об аресте Антоненко

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение Печерского райсуда столицы об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко (Riffmaster).

"Апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб адвокатов и оставил в силе решение следственного судьи Печерского райсуда о продлении меры пресечения Антоненко в виде содержания под стражей", - сказал адвокат Антоненко Станислав Кулик в четверг агентству "Интерфакс-Украина".

Адвокат напомнил, что по решению суда первой инстанции его подзащитный будет находиться под стражей до 4 апреля.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В тот же день был проведен брифинг с участием руководства Нацполиции, МВД и президента Украины Владимира Зеленского, на котором были частично раскрыты промежуточные результаты расследования и названы имена подозреваемых в убийстве Шеремета.

Подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко, все они задержаны. Супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, были задержаны по другому делу, но являются фигурантами дела по убийству Шеремета.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.

13 декабря Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года Кузьменко, для Дугарь суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста до 8 февраля 2020 года. 14 декабря суд арестовал до 8 февраля 2020 года Антоненко.

Антоненко перед обыском в его квартире попросил брата жены забрать из шкафа пакет, который был найден правоохранителями на следующий день в том же доме, в котором проживает подозреваемый. В пакете был предмет, похожий на мину МОН-50 в полуразобранном состоянии, он был подвергнут комплексной экспертизе, в том числе молекулярной. По результатам экспертизы в Нацполиции заявили, что в подрыве автомобиля Шеремета использовалась аналогичное вещество, остатки которого нашли на изъятой у Антоненко мине.

10 января Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

5 февраля Печерский суд Киева продлил до 4 апреля содержание под стражей.

Теги: #шеремет #подозреваемый #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:49 12.03.2020
Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

17:41 12.03.2020
Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

Суд отменил арест счетов и имущества "Укртрансгаза"

15:57 12.03.2020
Суд в Украине приговорил гражданина Китая к 10 годам лишения свободы за шпионаж

Суд в Украине приговорил гражданина Китая к 10 годам лишения свободы за шпионаж

11:11 12.03.2020
Суд отказал МАУ в удовлетворении иска к "Украэроруху" на 876 млн грн

Суд отказал МАУ в удовлетворении иска к "Украэроруху" на 876 млн грн

11:04 12.03.2020
ГБР задержало ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

ГБР задержало ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

21:47 11.03.2020
Назначен новый генеральный адвокат Суда ЕС

Назначен новый генеральный адвокат Суда ЕС

19:32 11.03.2020
КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

КС признал не соответствующими Конституции Украины ряд положений законов, регулирующих работу судов

17:46 11.03.2020
Суд в США дал продюсеру Вайнштейну 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства

Суд в США дал продюсеру Вайнштейну 23 года тюрьмы за сексуальные домогательства

12:35 11.03.2020
Болгария удовлетворила запрос Офиса генпрокурора об экстрадиции в Украину Левина, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

Болгария удовлетворила запрос Офиса генпрокурора об экстрадиции в Украину Левина, подозреваемого в организации убийства Гандзюк

18:12 10.03.2020
В суде по МН17 объявлен перерыв до 23 марта

В суде по МН17 объявлен перерыв до 23 марта

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд удовлетворил иск Портнова о приостановлении действия решения Киевского горсовета по празднованию юбилеев деятелей ОУН-УПА

Украина в ближайшее время закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу – пресс-служба Кабмина

В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

Нацкорпус обратился в СБУ относительно совершения государственной измены Сивохо

Суд в Украине приговорил гражданина Китая к 10 годам лишения свободы за шпионаж

ПОСЛЕДНЕЕ

У отеля в центре Одессы, где заседают сторонники "ОПЗЖ", происходят потасовки между сторонниками политсилы и активистами патриотических организаций

Данилов и представитель ВОЗ в Украине обсудили сотрудничество в рамках противодействия распространению коронавируса

Украина в ближайшее время закроет около 70% всех пунктов пропуска через границу – пресс-служба Кабмина

В Украине могут ввести учет лиц, въезжающих из эпидемически опасных стран

Нацкорпус обратился в СБУ относительно совершения государственной измены Сивохо

Киевский горсовет расторг договоры аренды земли, где планировали построить новое посольство и консульство РФ, там будут скверы

Киевский памятник Щорсу будет перенесен либо в Музей монументальной пропаганды в Каховке, либо на ВДНХ – глава УИНП

Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима планируют создать в Каховке - Дробович

МИД рекомендует украинцам в США не посещать пораженные коронавирусом штаты

В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА