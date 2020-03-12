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15:57 12.03.2020

Суд в Украине приговорил гражданина Китая к 10 годам лишения свободы за шпионаж

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Суд в Украине приговорил гражданина Китая к 10 годам лишения свободы за шпионаж

 Суд приговорил гражданина Китая к 10 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже, сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Следствие доказало, что имея степень доктора технических наук, разведывательную деятельность шпион осуществлял под прикрытием официального научно-технического сотрудничества между КНР и Украиной. Контрразведка установила, что специальное образование злоумышленник получил в Китайской военной научной академии, а также во время учебы в Физико-химическом институте Академии наук РФ. Злоумышленник также работал в военной промышленной корпорации, специализирующейся на производстве вооружения, а также в НИИ современной химии города Сиань. За свою успешную деятельность он удостоен премии первой степени Минобороны КНР "За научно-технический прогресс армии", - сообщают правоохранители.

СБУ установила, что во время командировок в Украину шпион пытался склонить к сотрудничеству группу отечественных ученых и планировал за денежное вознаграждение завладеть материалами тайных разработок в ракетно-космической сфере.

"Оперативники СБУ задержали иностранца "на горячем" при попытке получения секретных разработок", - отмечается в сообщении.

Суд признал иностранного гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. Приговор вступил в законную силу.

Теги: #шпионаж #суд #китайцы
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