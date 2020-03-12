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15:48 12.03.2020

Музей монументальной пропаганды тоталитарного режима планируют создать в Каховке - Дробович

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Глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявляет, что Музей монументальной пропаганды советского тоталитарного режима планируют создать в г.Каховка Херсонской области на основе памятника "Легендарная тачанка".

"Все идет к концепции музея. Конечно, с большим скрипом, потому что там есть часть людей, преимущественно пожилого возраста, которые очень ностальгируют по Ленину и очень волнуются за Фрунзе. Но несмотря на то, что они не очень воспринимают, есть поддержка инициативы со стороны председателя Херсонской ОГА Юрия Гусева, главы районной администрации, мэрии, а также активистов", - сказал Дробович в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы Института нацпамяти, недавно он получил предложения по составу рабочей группы, которая должна разработать эту концепцию. "Я надеюсь, что за весну мы эту концепцию выработаем и вынесем на общественное обсуждение. Если обобщить, то у меня сдержанный оптимизм в этом вопросе", - добавил он.

Отвечая на вопрос, почему идею такого музея так и не реализовали в Киеве, Дробович отметил, что ключевой проблемой, по его мнению, является то, что исчез локомотив проекта. "Сначала были активисты, которые вдохновили и зарядили представителей власти, но в какой-то момент центр инициативы исчез и, соответственно, многие не против, но нет силы, которая бы вдохновенно это продвигала. Институт готов стать таким центром, если мы увидим, что в регионе это не сработает", - добавил он.

Дробович отметил, что Институт заинтересован, чтобы в первую очередь такой проект сделать в регионе, так как в Киеве и так очень много достопримечательностей. "Если же в регионах никто не будет готов воспринять эту инициативу и поставить ее на системный порядок, тогда мы будем обращаться в Киевскую администрацию, Государственное управление делами, ВДНХ, чтобы сделать музей там", - сказал глава УИНП.

По его словам, сейчас ведомство работает над общей концептуальной рамки различных музеев, таких, как музея советского тоталитарного искусства, музея советской политической символики, музея советского быта и музея деятельности советских силовых органов. "После того, будем видеть, что делать дальше, или предоставить эту рамку органам местного самоуправления, или просить у министерства бюджеты на следующий год для этих музеев", - сказал Дробович.

Как сообщалось, в январе Институт нацпамяти потребовал демонтировать памятник "Легендарная тачанка" в Каховке, открытый в октябре 1967 года и посвященный боям на Каховском плацдарме в 1920 году.


Полный текст интервью с Дробовичем будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #дробович #уинп
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