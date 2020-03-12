МИД рекомендует украинцам в США не посещать пораженные коронавирусом штаты

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам в США избегать посещения пораженных новым коронавирусом Covid-19 штатов и сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины в связи с ограничением США на въезд иностранцев из ряда стран Европы.

"Соотечественникам, которые продолжают находиться на территории США, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных органов власти, избегать посещения пораженных вирусом штатов, сообщить о своем местонахождении и контактных данных в ближайшее дипломатическое учреждение Украины, а также зарегистрироваться на веб-ресурсе "Друг", следить за рекомендациями путешествующим на сайте МИД Украины и веб-ресурсе "Советы путешественникам от Консульской службы Украины", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Украины в четверг.

В Министерстве напомнили, что ограничения США на въезд иностранных граждан из ряда стран Европы с целью противодействия распространению коронавируса Covid-19 вступают в силу с 13 марта.

Согласно разъяснениям Белого дома и Департамента внутренней безопасности, ограничения на въезд в Соединенные Штаты касаются иностранных граждан, в том числе украинцев, которые на протяжении последних 14 дней находились на территории любой из 26 европейских стран, не имеющих между собой внутренних границ - Австрии, Бельгии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Венгрии, Исландии, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Словакии, Словении, Испании, Швеции и Швейцарии.

Украинцам порекомендовали в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновения угрозы жизни и здоровью безотлагательно обращаться в ближайшее дипломатическое учреждение Украины или на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: + 38-044-238 -16-57, адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.

Также подчеркнули необходимость следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и органов здравоохранения Украины (с более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Министерства здравоохранения Украины).

Как сообщалось, США ввели запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы 13 марта, в связи с распространением коронавируса.