В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

57-летняя женщина скончалась от нового коронавируса Covid-19 в Польше в четверг, она стала первой жертвой болезни в этой стране, сообщает статистический сайт Worldometer.

Кроме того, в Польше в течение дня зарегистрировано 16 новых случаев заболевания новым коронавирусом.

Таким образом, общее число зарегистрированных случаев заболевания в стране достигло 47. Излечившихся пока нет, на больничных койках остаются 46 человек, трое из них в тяжелом или критическом состоянии.

3 новых случав заболевания в четверг зафиксировано в Венгрии и 6 – в Словакии, в каждой из стран общее число заболевших достигло 16, но ни один из них не находится в тяжелом или критическом состоянии. Также не зафиксировано ни одного случая излечения, ни одного случая смерти.

В Румынии в течение дня - двое новых заболевших. Шесть человек там уже выздоровели, на койках остается 43, один из них – в тяжелом состоянии.