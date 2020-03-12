Врачи в Киеве замеряют температуру водителям и контролерам общественного транспорта перед выездом на маршрут – Кличко

Работники "Киевспастранса" ежедневно дезинфицируют общественный транспорт и измеряют температуру водителей и контролеров, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Мы делаем все возможное, чтобы обезопасить жителей города от возможного инфицирования коронавирусом. В частности, особое внимание к безопасности в общественном транспорте. Весь подвижной состав общественного транспорта столицы, в том числе метро, дважды в день обрабатывают дезинфицирующими средствами - перед подачей на маршруты и в конце смены. Дезинфекцию осуществляют работники автопарков и транспортных депо, которые прошли специальную подготовку", - отметил Кличко.

По его словам, в столице обрабатывают 361 автобус, 349 троллейбусов и 276 трамваев, выходящих на маршруты в городе. А врачи замеряют температуру у водителей и контролеров перед выездом на маршрут и по возвращении в депо.