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14:11 12.03.2020

Часть киносетей отменила сеансы в Киеве из-за карантина, «Планета Кино» в пятницу отменяет сеансы в Харькове

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Часть киносетей отменила сеансы в Киеве из-за карантина, «Планета Кино» в пятницу отменяет сеансы в Харькове

Украинские операторы Multiplex и "Планета Кино" приняли решение закрыть столичные кинотеатры на период объявленного карантина, киносеть "Синема Сити" пока продолжает работать в обычном режиме.

"Мы решили отменить сеансы в Киеве с завтрашнего дня (четверга – ИФ) и сделать все возможное для безопасности зрителей… Ждем решения местных органов относительно других городов Украины", - написал совладелец сети "Планета Кино" Дмитрий Деркач на своей странице в Facebook в среду.

Он отметил, что компания возместит средства за приобретенные на киносеансы билеты в течение трех дней с момента оформления возврата.

Позднее Деркач сообщил агентству "Интерфакс-Украина", компания в четверг приняла решение отменить также сеансы в Харькове.

СЕО сети Multiplex Роман Романчук также сообщил о решении компании отменить все сеансы в Киеве.

"В период вынужденной паузы мы будем фокусироваться на обновлении нашей стратегии, оттачивать участки процессов, в которых мы еще не достигли совершенства в работе с вами, формировать новые продукты. Multiplex возобновит свою работу с момента официального окончания национального карантина", - написал он в соцсети Facebook.

В то же время на официальной странице "Синема Сити" в Facebook агентству "Интерфакс-Украина" ответили, что в настоящее время кинотеатры сети работают в обычном режиме.

"В данный момент работаем в обычном режиме, но следите, пожалуйста, за информацией на наших официальных страницах в социальных сетях и на сайте: мы обязательно сообщим, как только будет принято окончательное решение", - отметили в компании.

На официальной странице киносети "Линия Кино" в Facebook агентству "Интерфакс-Украина" также сообщили о временном закрытии кинотеатров в Киеве, а также Вишневом Киевской области.

"С сегодняшнего дня кинотеатры в Киеве и Вишневом временно не будут работать", - проинформировали в компании.

Теги: #коронавирус #кинотеатры
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