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13:52 12.03.2020

Данилов назвал произошедшее с Сивохо недопустимым, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО

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Данилов назвал произошедшее с Сивохо недопустимым, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов отмечает, что его советник по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо не уполномочен представлять позицию ведомства, при этом называет произошедшее с ним на презентации "Национальной платформы примирения и единства" недопустимым.

"Применение физической силы, оскорбления начинаются там, где заканчиваются аргументы. Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми!", - написал Данилов на своей странице в соцсети Facebook в четверг.

"Также в очередной раз хочу подчеркнуть, что Сивохо является одним из моих 11 внештатных советников на общественных началах, и никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам – по ситуации на временно оккупированных территориях, по вопросам реинтеграции, пенсий, социальных выплат или любым другим", - добавил он.

При этом секретарь СНБО отметил, что каждый из его 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. "И поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", - написал Данилов.

Как сообщалось, по данням полиции, в четверг около 11:30 во время презентации Национальной платформы примирения и единства в Печерском районе Киева "группа лиц начала ссору, во время которой толкнули советника секретаря СНБО Сергея Сивохо". Следователи по данному факту начали уголовное производство по ч.2 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, а сотрудники полиции задержали 15 человек.

Представители "Нацкорпуса" заявили, что сорвали презентацию ветераны "Азова". В организации возмущены тем, что "Сивохо называет войну с Россией "внутренним конфликтом", "ни разу не упомянул в своей речи о нападении России на Украину".

На видео с места событий видно, как участники потасовки кричат на прижатого к стене Сивохо и срывают плакаты презентации. Позже, когда он пытался уйти, его сбили с ног.

Теги: #снбо #сивохо #данилов
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