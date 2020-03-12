События

13:46 12.03.2020

Пандемия коронавируса может завершиться к июню 2020 года - ведущий эпидемиолог КНР

1 мин читать

Глобальная пандемия коронавируса COVID-19 в случае принятия надлежащих контрмер может прекратиться к июню 2020 года, сообщила в четверг газета Global Times со ссылкой на ведущего китайского эпидемиолога Чжуна Наньшаня.

"Можем ожидать, что (эпидемия - ИФ) COVID-19 завершится к июню", - заявил эпидемиолог на пресс-конференции.

Чжун Наньшань добавил, что у многих зараженных, прибывших в Китай, заболевание проходит бессимптомно, а также отметил низкий процент повторных заражений среди выздоровевших.

Ранее в четверг в Госкомитете здравоохранения КНР сообщили, что Китай преодолел пик эпидемии коронавируса.

По словам представителя Госкомитета здравоохранения Ми Хэна, количество новых случаев заражения сокращается, распространении эпидемии остается под контролем.

На прошлой неделе исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что нельзя утверждать, что в летнее время коронавирус нового типа перестанет распространяться.

"Это ложная надежда - полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время... Прямо сейчас нет оснований предполагать, что это произойдет", - добавил Райан.

Коронавирус продолжает распространяться по всему миру.

По состоянию на 12 марта, в мире выявлено свыше 126,5 тыс. зараженных, более 4,6 тыс. скончались.

Теги: #коронавирус #китай
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:42 12.03.2020
В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Польше зафиксирована первая смерть от коронавируса

14:32 12.03.2020
Матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве до 3 апреля будут проводиться без зрителей

Матчи на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве до 3 апреля будут проводиться без зрителей

14:31 12.03.2020
НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом – Смолий

НБУ в апреле пересмотрит макропрогноз в связи с коронавирусом – Смолий

14:24 12.03.2020
Клиенты Monobank в среду почти вдвое увеличили покупки в продуктовых магазинах и в полтора раза – в аптеках

Клиенты Monobank в среду почти вдвое увеличили покупки в продуктовых магазинах и в полтора раза – в аптеках

14:22 12.03.2020
Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за коронавируса

14:21 12.03.2020
"Укрпошта" во время карантина будет работать на экспорт в обычном режиме

"Укрпошта" во время карантина будет работать на экспорт в обычном режиме

14:21 12.03.2020
Goldman Sachs спрогнозировал еще три месяца "бычьего периода" на рынке акций США

Goldman Sachs спрогнозировал еще три месяца "бычьего периода" на рынке акций США

14:20 12.03.2020
Врачи в Киеве замеряют температуру водителям и контролерам общественного транспорта перед выездом на маршрут – Кличко

Врачи в Киеве замеряют температуру водителям и контролерам общественного транспорта перед выездом на маршрут – Кличко

14:19 12.03.2020
Коронавирус повлияет на точность данных об экономике США

Коронавирус повлияет на точность данных об экономике США

14:15 12.03.2020
Футболисты "Реала" попали в карантин из-за коронавируса у баскетболиста

Футболисты "Реала" попали в карантин из-за коронавируса у баскетболиста

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов назвал произошедшее с Сивохо недопустимым, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО

МИД Украины призывает украинцев воздержаться от поездок в 11 стран, включая Турцию, Италию, Испанию, Таиланд, Египет и ОАЭ

Пробное ВНО перенесено из-за карантина на 4 и 11 апреля – Минобразования

Мониторинговая миссия ООН: Режим прекращения огня на Донбассе нарушается по обе стороны линии столкновения

Полиция доставила в райуправление 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо "Нацплатформы примирения и единства"

ПОСЛЕДНЕЕ

Часть киносетей отменила сеансы в Киеве из-за карантина, «Планета Кино» в пятницу отменяет сеансы в Харькове

Глава УИНП: Есть меценаты, которые готовы профинансировать демонтаж советского герба с монумента "Родина-мать" в Киеве

Данилов назвал произошедшее с Сивохо недопустимым, но подчеркнул, что тот не уполномочен представлять позицию СНБО

МВД с 1 мая запустит систему видеофиксации нарушений ПДД в штатном режиме в Киеве и области

МИД Украины призывает украинцев воздержаться от поездок в 11 стран, включая Турцию, Италию, Испанию, Таиланд, Египет и ОАЭ

Пробное ВНО перенесено из-за карантина на 4 и 11 апреля – Минобразования

Мониторинговая миссия ООН: Режим прекращения огня на Донбассе нарушается по обе стороны линии столкновения

Правительству Украины следует законодательно обеспечить выплату пенсий украинцам на оккупированной территории Донбасса - Мониторинговая миссия ООН

Полиция доставила в райуправление 15 человек, причастных к срыву презентации Сивохо "Нацплатформы примирения и единства"

С потомками Ватутина ведутся переговоры относительно перезахоронения и переноса памятника из Мариинского парка в Киеве - Дробович

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА