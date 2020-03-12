События

12:29 12.03.2020

К выходным в Украине ожидается похолодание, с пятницы в большинстве областей пройдут дожди

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К выходным в Украине ожидается похолодание, с пятницы в большинстве областей пройдут дожди

В ближайшие сутки, 13 марта, юг и юго-восток Украины останутся в теплой и сухой воздушной массе, на остальную территорию переместится более прохладный и влажный воздух из Центральной Европы, а выходные дни по всей стране ожидается существенное понижение температуры, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в пятницу в западных и северных областях, днем по всей Украине, кроме южных, Донецкой и Луганской областей, ожидается небольшой дождь. Днем на Закарпатье, Прикарпатье и в большинстве центральных областей пройдет умеренный дождь.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных и северных областях 7-12°, на остальной территории 13-18°, в южных областях до - 20°.

В Киеве в пятницу небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 13 марта самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 17,3 градусов тепла в 2001 году, самая низкая ночью – на отметке 21,2 градусов мороза в 1928 году.

В субботу, 14 марта, ночью в центральных, южных и восточных областях Украины ожидаются умеренные дожди, днем в Волынской, Ровенской, северных, восточных, Полтавской и Днепропетровской областях - небольшой дождь, на севере местами с мокрым снегом. На остальной территории - без существенных осадков.

Ветер северо-западный и западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Понижение температуры: ночью 0-5° тепла, на юге до 8°; днем в западных и северных областях 3-8° тепла, на остальной территории 9-14°.

В Киеве в ночь на субботу без существенных осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с . Температура ночью 2-4° выше ноля, днем 5-7°.

Теги: #дожди #укргидрометцентр
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