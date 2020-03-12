Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину - Кулеба

Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину и находятся на обсервации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня ночью в Украину в безопасности и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого находились на судне, известном "Grand Princess" , которое было изолировано. Я хочу подчеркнуть, что граждане, которые вернулись, несколько раз прошли контроль на состояние своего здоровья, у них не выявлено признаков заболевания на коронавирус. Но как дополнительная мера безопасности, они были помещены в соответствующее медицинское учреждение для продолжения обсервации", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.