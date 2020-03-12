События

12:27 12.03.2020

Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину - Кулеба

1 мин читать
Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину - Кулеба

 Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину и находятся на обсервации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня ночью в Украину в безопасности и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого находились на судне, известном "Grand Princess" , которое было изолировано. Я хочу подчеркнуть, что граждане, которые вернулись, несколько раз прошли контроль на состояние своего здоровья, у них не выявлено признаков заболевания на коронавирус. Но как дополнительная мера безопасности, они были помещены в соответствующее медицинское учреждение для продолжения обсервации", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Теги: #коронавирус #лайнер #украинцы #кулеба
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:30 12.03.2020
Ж/д вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно – министр инфраструктуры

Ж/д вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно – министр инфраструктуры

12:13 12.03.2020
НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

НБУ готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище

12:12 12.03.2020
"Укрзализныця" предлагает сотрудникам с малолетними детьми работать удаленно на период карантина

"Укрзализныця" предлагает сотрудникам с малолетними детьми работать удаленно на период карантина

12:09 12.03.2020
Глава Харьковской ОГА требует от харьковской мэрии закрыть учебные заведения на карантин

Глава Харьковской ОГА требует от харьковской мэрии закрыть учебные заведения на карантин

12:07 12.03.2020
Коронавирус не обошел стороной знаменитостей и госслужащих

Коронавирус не обошел стороной знаменитостей и госслужащих

12:05 12.03.2020
Украина рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией

Украина рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией

11:58 12.03.2020
Лаборатория ЦОЗ исследовала все образцы на Сovid-19, новые случаи заражения коронавирусом не выявлены

Лаборатория ЦОЗ исследовала все образцы на Сovid-19, новые случаи заражения коронавирусом не выявлены

11:57 12.03.2020
Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая – глава МИД

Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая – глава МИД

11:26 12.03.2020
Минздрав дополнительно направит в регионы аппараты искусственной вентиляции легких

Минздрав дополнительно направит в регионы аппараты искусственной вентиляции легких

11:25 12.03.2020
"Нафтогаз" предлагает работать удаленно сотрудникам с малолетними детьми

"Нафтогаз" предлагает работать удаленно сотрудникам с малолетними детьми

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией

Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая – глава МИД

ГБР задержало ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

И.о. главы Госэкоинспекции Фирсову неизвестные ночью сожгли автомобиль

Число жертв коронавируса в мире достигло 4,57 тыс. человек, инфицировано более 122 тыс

ПОСЛЕДНЕЕ

С потомками Ватутина ведутся переговоры относительно перезахоронения и переноса памятника из Мариинского парка в Киеве - Дробович

К выходным в Украине ожидается похолодание, с пятницы в большинстве областей пройдут дожди

Число погибших и раненых среди гражданских на Донбассе уменьшилось – мониторинговая миссия ООН

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, поясняют в спецслужбе

Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения Covid-19

ГБР задержало ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

В КНР преодолен пик коронавирусной эпидемии - власти

В Италии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 12,5 тыс

Около 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки во Франции

И.о. главы Госэкоинспекции Фирсову неизвестные ночью сожгли автомобиль

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА