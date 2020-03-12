События

12:11 12.03.2020

Число погибших и раненых среди гражданских на Донбассе уменьшилось – мониторинговая миссия ООН

1 мин читать
Число погибших и раненых среди гражданских на Донбассе уменьшилось – мониторинговая миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отмечает тенденцию снижения количества убитых и раненых в результате конфликта на востоке Украины среди гражданского населения.

"В период с середины ноября до середины февраля зафиксирована гибель двоих гражданских, а 17 человек были ранены (17 мужчин, 3 женщины и один мальчик). Это на 55% меньше, чем количество жертв среди гражданских за предыдущие три месяца", - сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в четверг в Киеве, презентуя доклад миссии о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года.

В целом, по ее словам, в минувшем году количество жертв и пострадавших среди гражданского населения было самым низким за весь период конфликта на востоке Украины - 27 погибших и 140 раненых, в то время как, к примеру, в 2018 году погибло 55 человек и было ранено 226.

Как отметила Богнер, с начала конфликта погибло минимум 3 тыс. 350 человек из числа гражданских, более 7 тысяч человек получили ранения.

Теги: #оос #население #оон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:14 12.03.2020
Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

Боевики два раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранен один военный

06:29 12.03.2020
Сотрудники постпредства Канады при ООН переводятся на удаленную работу

Сотрудники постпредства Канады при ООН переводятся на удаленную работу

05:14 12.03.2020
Трамп анонсировал финансовую поддержку уязвимым слоям населения, малым предприятиям, налоговые послабления в связи с коронавирусом

Трамп анонсировал финансовую поддержку уязвимым слоям населения, малым предприятиям, налоговые послабления в связи с коронавирусом

01:07 12.03.2020
Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом

Генсек ООН призвал страны мира активизировать усилия по борьбе с коронавирусом

18:27 11.03.2020
На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

На Донбассе с полуночи обстрелов не было – штаб ООС

12:17 11.03.2020
В Днепр доставили раненых и травмированных во вторник на Донбассе военных

В Днепр доставили раненых и травмированных во вторник на Донбассе военных

11:20 11.03.2020
Зеленский поставил задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину

Зеленский поставил задачу в ближайшее время завершить разработку церемонии чествования памяти каждого погибшего за Украину

11:06 11.03.2020
Зеленский: я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор

Зеленский: я не советую противнику думать, что наше желание мира ослабляет нашу способность давать отпор

10:51 11.03.2020
Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу – штаб ООС

Боевики обстреляли жилые кварталы на окраинах Марьинки, в том числе школу – штаб ООС

07:30 11.03.2020
За минувшие сутки на Донбассе погибло трое, ранено и травмировано 9 украинских военнослужащих

За минувшие сутки на Донбассе погибло трое, ранено и травмировано 9 украинских военнослужащих

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Украина рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией

Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая – глава МИД

ГБР задержало ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

И.о. главы Госэкоинспекции Фирсову неизвестные ночью сожгли автомобиль

Число жертв коронавируса в мире достигло 4,57 тыс. человек, инфицировано более 122 тыс

ПОСЛЕДНЕЕ

С потомками Ватутина ведутся переговоры относительно перезахоронения и переноса памятника из Мариинского парка в Киеве - Дробович

Ж/д вокзалы обеспечены масками и респираторами, дезинфекция проводится ежечасно – министр инфраструктуры

К выходным в Украине ожидается похолодание, с пятницы в большинстве областей пройдут дожди

Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину - Кулеба

Глава Харьковской ОГА требует от харьковской мэрии закрыть учебные заведения на карантин

Коронавирус не обошел стороной знаменитостей и госслужащих

Украина рассматривает вопрос об ограничении авиасообщения с Германией и Францией

СБУ не будет заниматься борьбой с экономической преступностью, поясняют в спецслужбе

Киев начинает подготовку ко второй эвакуации украинцев из Китая – глава МИД

Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения Covid-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА