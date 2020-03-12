Число погибших и раненых среди гражданских на Донбассе уменьшилось – мониторинговая миссия ООН

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отмечает тенденцию снижения количества убитых и раненых в результате конфликта на востоке Украины среди гражданского населения.

"В период с середины ноября до середины февраля зафиксирована гибель двоих гражданских, а 17 человек были ранены (17 мужчин, 3 женщины и один мальчик). Это на 55% меньше, чем количество жертв среди гражданских за предыдущие три месяца", - сказала глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер на брифинге в четверг в Киеве, презентуя доклад миссии о ситуации с правами человека в Украине за период с 16 ноября 2019 года по 15 февраля 2020 года.

В целом, по ее словам, в минувшем году количество жертв и пострадавших среди гражданского населения было самым низким за весь период конфликта на востоке Украины - 27 погибших и 140 раненых, в то время как, к примеру, в 2018 году погибло 55 человек и было ранено 226.

Как отметила Богнер, с начала конфликта погибло минимум 3 тыс. 350 человек из числа гражданских, более 7 тысяч человек получили ранения.