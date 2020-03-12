Глава Харьковской ОГА требует от харьковской мэрии закрыть учебные заведения на карантин

Глава Харьковской облгосадминистрации (ОГА) Алексей Кучер требует от руководства областного центра выполнить постановление Кабинета министров Украины и закрыть на карантин все учебные заведения независимо от формы собственности.

"Подчеркиваю, что согласно постановлению Кабинета министров Украины в связи с карантином посещение учебных заведений на всей территории Украины запрещается! А учебные заведения всех уровней и форм собственности должны быть закрыты на карантин. Отдельно хочу обратиться к представителям харьковской городской власти с требованием ответственно отнестись к здоровью харьковчан! Примите во внимание Постановление Кабмина и выполните распоряжение МОН!", - написал Кучер на своей странице в Facebook в четверг утром.

Он сообщил также, что на время карантина (с 12 марта по 3 апреля) отменяются выездные приемы граждан в районах области, а всеукраинский проект "Озеленение Украины", в рамках которого в области планировалось высадить 250 тыс.деревьев, переносится с 21 марта на апрель.

Как сообщалось, в среду было принято постановление Кабинета Министров "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19", предусматривавшие в частности введение карантина во всех учебных заведениях независимо от формы собственности.

Позже городской голова Харькова Геннадий Кернес на своей странице в Facebook сообщил, что в школах и детских садиках города карантин вводится не будет.

"Причина первая – за последние 20 дней мы наблюдаем снижение уровня заболеваний ОРВИ в школах. Причина вторая – куда родителям деть своих детей на время трехнедельного карантина совершенно непонятно и для многих из них - это время становится тяжелым испытанием. Но если кто-то считает, что для его ребенка лучше ближайшее время пересидеть дома – руководство школ не будет против, необходимо только написать соответствующее заявление на имя руководителя учебного заведения. И, к слову, скоро каникулы - с 23-го по 29-е марта", - написал Кернес.

Вместе с тем, по его словам, до начала весенних каникул для средне- и старшеклассников будет отменена многокабинетная система, учебный процесс будет проходить в одном классе. По утрам дети будут проходить медицинский осмотр. Сами школы будут дополнительно дезинфицировать.