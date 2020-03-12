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12:07 12.03.2020

Коронавирус не обошел стороной знаменитостей и госслужащих

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Коронавирус не обошел стороной знаменитостей и госслужащих

Коронавирус нового типа (COVID-19) не обошел стороной известных личностей и государственных чиновников.

Так, ранее в четверг стало известно, что голливудская звезда Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон заразились "уханьским" вирусом в Австралии.

"Привет, друзья! Рита и я сейчас в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, как будто подцепили простуду, и ощутили боли в теле. У Риты был озноб, который то появлялся, то проходил, а также незначительная лихорадка. Чтобы сделать все правильно, как и необходимо поступать сейчас, мы прошли тесты на коронавирус. Они оказались положительными", - такое признание написал актер в своем Instagram-аккаунте.

Хэнкс также обещал держать подписчиков в курсе своего состояния.

Накануне стало известно, что коронавирус COVID-19 выявлен у 25-летнего итальянского футболиста, защитника клуба "Ювентус" Даниэле Ругани.

Как сообщило издание The New York Times, ссылаясь на команду игрока, у Ругани не проявлялись симптомы заражения. На данный момент все члены клуба помещены в изоляцию.

Наличие коронавируса подтвердили у владельца футбольных клубов Olympiacos в Греции и Nottingham Forest в Англии Евангелоса Маринакиса. Несколько игроков, которые контактировали с Маринакисом, помещены на двухнедельный карантин.

Коронавирус распространяется и среди государственных чиновников. Самое большое количество представителей властей заразились в Иране - одной из наиболее эпидемиологически неблагополучных стран. В частности, вирус был выявлен у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Хариричи, у главы Комитета по национальной безопасности и внешней политике меджлиса (парламента) Ирана Моджтабы Зульнура, а также вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. По данным агентства "Фарс", министр культурного наследия и туризма Али Асгар Мунесан, министр торговли Реза Рахмани и первый вице-президент страны Эсхак Джахангири также являются инфицированными новым коронавирусом.

От коронавируса в Иране скончался Сейед Мохаммад Мирмихаммади, член совещательного органа при Высшем руководителе Ирана - Совета целесообразности.

Накануне замминистра здравоохранения Великобритании Надин Доррис сообщила, что у нее выявлен коронавирус COVID-19.

Она проинформировала, что прекратила все контакты, находится дома на карантине и постепенно поправляется.

На прошлой неделе французское радио сообщило, что врачи диагностировали заражение коронавирусом у министра культуры Франции Франка Риестера, он также проходил лечение дома.

Кроме того, врачи обнаружили коронавирус у главы итальянского региона Пьемонт Альберто Чирио.

По данным университета Хопкинса, по состоянию на 12 марта в мире выявлено более 126 тыс. зараженных коронавирусом, зафиксировано более 4,6 тыс. летальных исходов.

Теги: #коронавирус
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