События

11:06 12.03.2020

Черногория осталась единственной страной в Европе, где не выявлено случаев заражения Covid-19

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Ни одного случая заражения коронавирусом Covid-19 до настоящего момента не выявлено в Черногории, сообщил в четверг в эфире национального телевидения эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор Галич.

По его словам, "сейчас под наблюдением находятся 392 человека, а с момента появления коронавируса были обследованы более 2 тыс. человек".

"Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро", - добавил Галич, отметив, что Институт общественного здравоохранения подготовлен к возможному появлению коронавируса.

При этом он призвал жителей страны не распространять паникерские настроения и дезинформацию.

Теги: #коронавирус #черногория
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