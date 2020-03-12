ГБР задержало ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Вербицкого и Луценко

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) задержали ещё одного подозреваемого по делу о похищении активистов Евромайдана Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Подозреваемый в причастности к похищению был задержан 12 марта 2020 года, сообщает пресс-служба ГБР.

"27 февраля 2020 года ему было сообщено о подозрении в участии в преступной организации (ч.1 ст.255 Уголовного кодекса Украины) и незаконном лишении свободы и похищении человека (ч.3 ст.146 УК). В связи с тем, что он не явился на вызов, было получено разрешение следственного судьи на задержание подозреваемого", - уточняется в сообщении.

Как установило следствие, житель города Белая Церковь Киевской области входил в состав группы из 9 человек, которая была организована для похищения и запугивания активистов Евромайдана, а также для незаконного препятствования акциям протеста. В составе этой группы задержанный принимал участие в похищении и пытках Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщалось, 10 марта был задержан другой участник организации, который находился в международном розыске и использовал поддельные документы для уклонения от ответственности.

Всего в уголовном производстве по факту создания преступной организации, похищения и пытках активистов Майдана пока сообщено о подозрении 11 лицам.

Игорь Луценко и Юрий Вербицкий были похищены в Киеве 21 января 2014 года. Группа неизвестных вывезла их за город и пытала в течение нескольких часов. Позже Луценко оставили в лесу в Бориспольском районе, ему удалось добраться до населенного пункта и сообщить о своем местонахождении. Позже в том же районе было обнаружено тело Вербицкого.