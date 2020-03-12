В КНР преодолен пик коронавирусной эпидемии - власти

Китай преодолел пик эпидемии коронавируса нового типа (COVID-19), сообщил в четверг китайский телеканал CGTN со ссылкой на представителя Госкомитета здравоохранения КНР Ми Хэна.

По словам Ми Хэна, количество новых случаев заражения сокращается, эпидемия вируса остается под контролем.

Ранее в четверг Госкомитет здравоохранения КНР сообщил, что в материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым коронавирусом COVID-19, и выявлено 15 новых заболевших.

С декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3172 человек,

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 14,8 тыс. человек, состояние 4,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 62,8 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 187 случаев заболевания: в Гонконге - 129 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 48 (один случай смерти).