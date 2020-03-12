В Италии число случаев заражения коронавирусом приблизилось к 12,5 тыс

За сутки число случаев коронавируса в Италии возросло на 2,3 тыс. и составило 12,46 тыс., сообщает в среду департамент гражданской обороны страны.

Все еще болеют коронавирусом 10,6 тыс. человек, выздоровели 1,045 тыс. человек, умерли 829 человек.

Накануне сообщалось о 631 умершем, таким образом, за сутки число жертв коронавируса выросло на 31%.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия.