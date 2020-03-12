События

09:50 12.03.2020

Около 500 случаев заражения коронавирусом зафиксировали за сутки во Франции

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Медики зафиксировали во Франции 2 тыс. 281 случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщил министр здравоохранения Оливье Веран в среду вечером.

"Это примерно на 500 больше, чем вчера", - сказал министр, слова которого приводят французские СМИ.

По его информации, 48 пациентов скончались от последствий заражения, еще 105 находятся в реанимации.

Веран сообщил, что на данном этапе власти не намерены принимать дополнительные меры по сдерживанию распространения инфекции.

Днем ранее сообщалось о смерти 33 человек от последствий заражения Covid-19 и о 1 тыс. 784 случаях заражения.

Теги: #коронавирус #франция
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