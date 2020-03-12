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08:32 12.03.2020

Военная прокуратура продолжает выявлять финансовые махинации Южного ТЕРКЭУ в Одесской области

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Военная прокуратура исследует новые факты злоупотребления служебным положением при строительстве казарм в пгт Черноморское Одесской области, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Южного региона Украины.

"Так установлено, что Южное ТерКЕУ заключило договор генерального подряда с ООО "СК-Дарина" на строительство казармы улучшенной планировки №5 в военном городке №М-1, расположенный в пгт Черноморское Лиманского района Одесской области, на общую сумму 20,3 млн грн", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в течение 2018 года на основании актов выполненных работ Южное ТерКЕУ приняло и оплатило подрядчику работы на сумму более 8,8 млн грн.

Вместе с тем, следователи установили, что объемы и стоимость фактически выполненных работ не соответствуют данным, указанным в актах приема выполненных работ и различаются на сумму почти 4,3 млн грн.

В настоящее время военная прокуратура Южного региона Украины назначила в уголовном производстве судебной экономическую экспертизу, после завершения которой будет решен вопрос о сообщении виновным лицам о подозрении в совершении уголовного преступления.

Теги: #предприятие #махинации #одесская_область #разоблачение #украина
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